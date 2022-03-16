В Україні запускають експериментальний поїзд зі Львова до Чернівців

В Україні запускають експериментальний поїзд зі Львова до Чернівців

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів.

"Укрзалізниця" з 17 березня запускає регіональний поїзд сполученням Чернівці – Львів.

Він курсуватиме в експериментальному режимі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"З метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці – Львів – Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда №702/701, що курсуватиме за цим маршрутом із зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів", - йдеться у повідомленні.

Починаючи із 17 березня поїзд №702/701 вирушатиме зі Львова о 18:10, Ходорів 19:07-19:10, Івано-Франківськ 20:11-20:14, Коломия 21:00-21:02, Снятин 21:30-21:32, прибуватиме в Чернівці о 22:14.

Починаючи з 18 березня поїзд № 702/701 вирушатиме з Чернівців о 06:04, Снятин 06:40-06:42, Коломия 07:08-07:11, Івано-Франківськ 07:57-08:00, Ходорів 08:57-08:58, прибуватиме до Львова о 09:53.

Номери телефонів довідкових бюро вокзалів:

Львів (032) 226-20-68; 226-15-95; Івано-Франківськ (0342) 59-22-23; Коломия (0343) 7-22-23; Чернівці (0372) 59-21-90.

Нагадаємо, люди, які були евакуйовані із Маріуполя до Запоріжжя, можуть сьогодні виїхати залізницею до Чопа.

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