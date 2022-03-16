В Украине запускают экспериментальный поезд из Львова в Черновцы

В Украине запускают экспериментальный поезд из Львова в Черновцы

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.

"Укрзализныця" с 17 марта запускает региональный поезд сообщением Черновцы – Львов.

Он будет курсировать в экспериментальном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С целью изучения пассажиропотока в сообщении Черновцы – Львов – Черновцы возобновляется движение регионального поезда №702/701, который будет курсировать по этому маршруту с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров", — говорится в сообщении.

Начиная с 17 марта, поезд №702/701 будет отправляться из Львова в 18:10, Ходоров 19:07-19:10, Ивано-Франковск 20:11-20:14, Коломыя 21:00-21:02, Снятын 21:30 -21:32, прибывает в Черновцы в 22:14.

Начиная с 18 марта, поезд № 702/701 будет отправляться из Черновцов в 06:04, Снятын 06:40-06:42, Коломыя 07:08-07:11, Ивано-Франковск 07:57-08:00, Ходоров 08:57 -08:58, прибывает во Львов в 09:53.

Номера телефонов справочных бюро вокзалов:

Львов (032) 226-20-68; 226-15-95; Ивано-Франковск (0342) 59-22-23; Коломыя (0343) 7-22-23; Черновцы (0372) 59-21-90.

Напомним, люди, которые были эвакуированы из Мариуполя в Запорожье, могут сегодня выехать по железной дороге в Чоп.

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