Херсонці не дають спокою окупантам чисельними мітингами, а ті не припиняють обстрілів

Все нові території попадають під вогонь ворога.

На Херсонщині ворог досі не дає створити «зелений коридор» для гуманітарного вантажу. Окуповані Херсон, Каховський район, Генічеськ - досі без необхідних ліків, є і брак харчів. Упродовж дня з'явилась інформація про те, що росіяни начебто дозволили завезти ліки до Нової Каховки - проте згодом обласна влада це спростувала. Тим часом на Херсощині не вщухають мітинги проти російських нападників. Люди не бояться голіруч виходити проти озброєних окупантів.

Про це йдеться в ТСН.

Ані доби без російських обстрілів, тепер під обстріляли потрапило селище Високопілля. Влучили у дитячий садок поблизу місцевої лікарні. Ворог зайшов у селище Чулаківка.

Утім, Херсонщина продовжує вражати силою свого опору. На мітинги проти російської агресії масово виходять беззбройні люди. У Білозерці під час мітингу селяни голіруч намагалися зупинити колону окупантів. Перекрити шлях російській військовій техніці вийшли жінки.

За інформації із Голої Пристані там теж мітинг проти окупантів, такі ж у Великоолександрівці. Херсонці, попри накази російських військових цього не робити, продовжують протестні акції на Площі Свободи.

Спроба активісти поговорити з російськими військовими, її затримали, просто під час прямого ефіру. В неї відібрали телефон, але згодом таки відпустили. Та так щастить далеко не усім активістам. Досі невідомою залишається доля журналіста з Каховки Олега Батурина. Він зник напередодні, вийшов поспілкуватись із знайомим, і не повернувся. Родичі упевнені, що його викрали російські нацисти. Того ж дня зник ветеран АТО та громадський діяч Сергій Цигіпа з Нової Каховки, його доля досі невідома.

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