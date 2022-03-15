Світовий банк виділить Україні додаткові 200 млн доларів

Нещодавно Світовий банк ухвалив рішення щодо виділення Україні 723 млн доларів.

Україна отримає додаткові 200 млн доларів від Світового банку.

Про це заявив президент кредитно-фінансової установи Девід Малпасс.

"Сьогодні у нас буде пресреліз, де зазначено, що тепер маємо 923 млн доларів, які були надані за останні два тижні, включаючи першу виплату для України",- зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування виходу з надзвичайної економічної ситуації в Україні" або "Вільна Україна". Пакет допомоги складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн доларів, а також мобілізації безоплатного фінансування в розмірі 134 млн доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 млн доларів. Таким чином загальна мобілізована підтримка становить 723 млн доларів.

ТСН.ua