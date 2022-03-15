Всемирный банк выделит Украине дополнительные 200 млн долларов

Недавно Всемирный банк принял решение о выделении Украине 723 млн. долларов.

Украина получит дополнительные 200 млн. долларов от Всемирного банка.

Об этом заявил президент кредитно-финансового учреждения Дэвид Малпасс.

"Сегодня у нас будет прессрелиз, где указано, что теперь есть 923 млн долларов, которые были предоставлены за последние две недели, включая первую выплату для Украины",- отметил он.

Напомним, ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина". Пакет пособия состоит из дополнительного кредита в 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов, а также мобилизации бесплатного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов. Таким образом, общая мобилизованная поддержка составляет 723 млн долларов.

ТСН.ua