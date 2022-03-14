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"А на кулаках слабо з бабкою?": на Херсонщині неозброєні селяни живим щитом перекрили дорогу колоні окупантів

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"А на кулаках слабо з бабкою?": на Херсонщині неозброєні селяни живим щитом перекрили дорогу колоні окупантів

Фото: Суспільне Херсон

Російські солдати відкрили стрілянину.

На Херсонщині люди продовжують виходити на мітинги проти окупантів.

Так, мешканці села Білозерка Херсонської області перекрили дорогу колоні російських окупантів.

На відео, яке виклали в Мережі, можна побачити, що люди перекрили дороги, щоб окупанти не могли заїхати в селище. Стояли неозброєні, живим щитом і вимагали їх прибратися з населеного пункту і України взагалі. 

Фото: Суспільне Херсон / ©
Фото: Суспільне Херсон

"Продажні тварюки, заробити грошей приїхали. А на кулаках слабо з бабкою? Як ви своїм дітям у вічі дивитися будете?", - питали вони в загарбників.

Втім росіяни лише мовчки вислуховували. Згодом окупанти відкрили вогонь у повітря.

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