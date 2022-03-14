"А на кулаках слабо з бабкою?": на Херсонщині неозброєні селяни живим щитом перекрили дорогу колоні окупантів

"А на кулаках слабо з бабкою?": на Херсонщині неозброєні селяни живим щитом перекрили дорогу колоні окупантів

Російські солдати відкрили стрілянину.

На Херсонщині люди продовжують виходити на мітинги проти окупантів.

Так, мешканці села Білозерка Херсонської області перекрили дорогу колоні російських окупантів.

На відео, яке виклали в Мережі, можна побачити, що люди перекрили дороги, щоб окупанти не могли заїхати в селище. Стояли неозброєні, живим щитом і вимагали їх прибратися з населеного пункту і України взагалі.

Фото: Суспільне Херсон

"Продажні тварюки, заробити грошей приїхали. А на кулаках слабо з бабкою? Як ви своїм дітям у вічі дивитися будете?", - питали вони в загарбників.

Втім росіяни лише мовчки вислуховували. Згодом окупанти відкрили вогонь у повітря.