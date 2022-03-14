У Херсонській області знову мітингують проти окупантів: звучать постріли

У Херсонській області знову мітингують проти окупантів: звучать постріли

Люди виганяли загарбників.

У Херсонській області, в смт Білозерка, мешканці виступили проти російських окупантів.

Відповідне відео з мітингу з’явилися у Мережі. На відео видно, як мирні люди, серед яких і діти, співають Державний Гімн України. Вони йдуть колоною вулицею під українськими прапорами та кричать “Дамой!”

“Стріляють (російські військові — ред.) у повітря, зупиняють колону”, - коментує автор допису.

У відповідь російські військові стріляють у повітря, розганяючи людей, кидають димові шашки.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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