В «Енергоатомі» назвали єдину гарантію безпеки ЧАЕС

На ЧАЕС не виключають нові випадки пошкоджень.

Навіть після успішного ремонту й чергового відновлення електропостачання на ЧАЕС не виключено нові випадки пошкоджень ліній електропостачання через ворожі обстріли та спричинені ними пожежі, повідомили у НАЕК «Енергоатом».

Персонал ЧАЕС, що не мав ротації з початку військової агресії, виснажений психологічно і фізично, і не може якісно проводити обслуговування станції.

Єдиною гарантією безпеки ЧАЕС є повне відведення російських військ зі станції.

Нагадаємо, Україна вкотре звертається до Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ та ООН, ОБСЄ, Єврокомісії та інших європейських організацій із закликом захистити ядерні об'єкти від російських окупантів, аби запобігти можливій загрозі ядерної катастрофи.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу 13 березня.