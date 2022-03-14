"Усе дорого!": росіяни жаліються в Мережі на високі ціни та відсутність товарів (відео)

"Усе дорого!": росіяни жаліються в Мережі на високі ціни та відсутність товарів (відео)

Росіяни невдоволені цінами, які злетіли через війну Росії проти України, але про неї все одно мовчать.

Росіяни почали масово жалітися на подорожчання продуктів та техніки. Вони також невдоволені тим, що з полиць зникли деякі товари, зокрема для жіночої гігієни.

Фото та відео із російських магазинів почали публікувати в Мережі.

Так, чоловік показав, що цінники до всіх товарів в магазині техніки закреслені чорним маркером.

"Продавець каже, все вдвічі подорожчало із цим доларом. Весь товар у магазині. Далі буде гірше", - пояснив він.

Ще один росіянин шокований цінами на холодильники та пральні машини. За його словами, ціни злетіли за один день.

"Ну що, вітаю всіх. Цей холодильник коштував у районі 50 тисяч рублів (зараз 98). Теж саме, сьогодні він коштував близько 50 тисяч (зараз 90)", - показав чоловік ціни на техніку.

А в московському "Ашані" жінка пожалілася порожні полиці з гігієнічними прокладками та тампонами. Купляти нема чого.

Інша росіянка показала ціни на курятину.

"Із зарплатами 40 тисяч московськими хваленими. Подивіться, які ціни. Просто... це офігеть. Думайте, за кого голосувати. За наших єдиноросів, с*ка", - сказала жінка на відео.

"Картопля коштує 35,89 та 89,99 рублів, цибуля майже 90 рублів, морква 69!", - розповідає хлопець у магазині "Магніт" в Росії.

"А ось, будь ласка, і риба. Ну осетр за 1300 мене в принципі не цікавить. Але, дозвольте, короп живий 400 рублів! При тому, що яловичина 500. Ало, люди!" - невдоволений ще один росіянин.

Під публікаціями користувачі пишуть "Бойкот таким магазинам", "Ціни ростуть. Ось вам і нова реальність", "Що далі?", ставлять хештеги #Росія #усе дорого, але про війну, яку розв'язала Росія проти України, не згадують.

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