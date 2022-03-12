Росія вже втратила $30 млрд ВВП через війну проти України – Bloomberg

Росія вже втратила $30 млрд ВВП через війну проти України – Bloomberg

Економіка РФ за лічені дні відкотилася назад.

Від моменту вторгнення РФ в Україну економіка країни-агресора зазнала найгіршого падіння від 90-х років. ВВП Росії скоротилося на $30 млрд, або 9% у 2022 році.

Про це пише Bloomberg.

Економіка, яка протягом двох років показувала зростання, за лічені дні відкотилася назад, зазначає видання. Зокрема, виробництво впало приблизно на 2% – це падіння аналогічне річному скороченню під час пандемії у 2020 році.

Понад $30 млрд було вилучено з річного ВВП Росії, виходячи з цін минулого року, пише Bloomberg.

Раніше перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що від початку вторгнення Росія нанесла Україні збитків на 119 млрд доларів. Ця цифра стосується лише зруйнованих об'єктів інфраструктури і зростає з кожним днем війни.

Читайте також: