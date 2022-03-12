Россия уже потеряла $30 млрд ВВП из-за войны против Украины – Bloomberg

Экономика РФ за считанные дни откатилась вспять.

С момента вторжения РФ в Украину экономика страны-агрессора претерпела худшее падение с 90-х годов. ВВП России сократилось на $30 млрд или 9% в 2022 году.

Об этом пишет Bloomberg.

Экономика, которая в течение двух лет показывала рост, в считанные дни откатилась назад, отмечает издание. В частности, производство упало примерно на 2% – это падение аналогично годовому сокращению во время пандемии в 2020 году.

Более $30 млрд были изъяты из годового ВВП России, исходя из цен в прошлом году, пишет Bloomberg.

Ранее первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что с начала вторжения Россия нанесла Украине ущерб в 119 млрд долларов. Эта цифра относится только к разрушенным объектам инфраструктуры и растет с каждым днем войны.

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