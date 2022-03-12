В школах Житомира приостановили обучение

Когда возобновится образовательный процесс, пока неизвестно.

В Житомире с понедельника, 14 марта, приостанавливается учебный процесс в школах.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

Отмечается, что работники образования помогают защитникам. Поэтому дети могут учиться благодаря телеурокам и онлайн материалам. Впрочем, когда возобновится образовательный процесс, пока неизвестно.

"Работники образования сейчас выполняют другие задачи и задачи, в условиях военного положения. Как вот: приготовление обедов для наших защитников и терробороны, для нуждающихся в опеке; дежурят в учебных заведениях; помогают с гуманитарной помощью… Педагоги, по возможности и при доступе в интернет, могут организовать дистанционное обучение для своих учеников. После завершения военного состояния весь учебный материал будет наверстан", — говорится в сообщении.

К слову, 25 февраля в Житомирской области все учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

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