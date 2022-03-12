Арестович: Россиянам не хватает вооружения и людей

Советник главы Офиса президента говорит, что ресурсы агрессора заканчиваются.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в едином телемарафоне заявил, что во многих городах, где российские войска наступали, теперь они перешли к обороне, им не хватает вооружения и людей.

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"Приходит время позиционной войны, во многих городах, где наступили, они перешли к обороне, в обороне они более уязвимы, чем в наступлении, потому что наступление – это инициатива… В обороне они станут, мы будем знать, где они, и сможем добить их ракетными артиллерийскими авиационными ударами, партизанами, силами специальных операций. Для нас это более выгодная следующая фаза. И вопрос в том, что тогда они пойдут на настоящие переговоры, реальные, не бессмысленные ультиматумы", — рассказал Арестович.

Арестович также добавил, что, по его данным, белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины на стороне РФ.

Напомним, днем 11 марта российская авиация атаковала белорусскую территорию на границе с Украиной. В МВД такие действия России назвали сознательной провокацией.

После этого советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусские войска начали приближаться к украинской границе.