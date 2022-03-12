Арестович: Росіянам не вистачає озброєння та людей

Радник голови Офісу президента каже, що ресурси агресора закінчуються.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в єдиному телемарафоні заявив, що у багатьох містах, де російські війська наступали, тепер — вони перейшли до оборони, їм не вистачає озброєння та людей.

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"Приходить час позиційної війни, у багатьох містах, де наступили, вони перейшли до оборони, в обороні вони більш вразливі, ніж у наступі, тому що наступ - це ініціатива…В обороні вони стануть, ми будемо знати, де вони, і зможемо добити їх ракетними артилерійськими авіаційними ударами, партизанами, силами спеціальних операцій. Для нас це вигідніша наступна фаза. І питання в тому, що тоді вони підуть на справжні перемовини, реальні, не безглузді ультиматуми", — розповів Арестович.

Арестович також додав, що за його даними, білоруська армія не буде брати участь у війні проти України на боці РФ.

Нагадаємо, вдень 11 березня російська авіація атакувала білоруську територію на кордоні з Україною. В МВС такі дії Росії назвали свідомою провокацією.

Після цього радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що білоруські війська почали наближатися до українського кордону.