У школах Житомира призупинили навчання

Коли поновиться освітній процес, поки невідомо.

У Житомирі від понеділка, 14 березня, призупиняється навчальний процес у школах.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

Зазначається, що працівники освіти допомагають захисникам. Саме тому діти можуть вчитись завдяки телеурокам та онлайн матеріалам. Втім, коли поновиться освітній процес, поки невідомо.

"Працівники освіти зараз виконують інші задачі та завдання, в умовах воєнного стану. Як от: приготування обідів для наших захисників і тероборони, для тих, хто потребує опіки; чергують у закладах освіти; допомагають із гуманітарною допомогою… Освітяни, за можливості та за доступу до інтернету, можуть зорганізовувати дистанційне навчання для своїх учнів. Після завершення воєнного станувесь навчальний матеріал буде надолужено", - йдеться у повідомленні.

До слова, 25 лютого у Житомирській області всі заклади освіти перейшли на дистанційне навчання.

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