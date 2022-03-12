Окупанти завдали ракетний удар по селу в Броварському районі

Окупанти завдали ракетний удар по селу в Броварському районі

Жертв та постраждалих не виявлено.

Окупанти 12 березня завдали ракетний удар по селу с. Гоголів, що у Броварському районі.

Про це повідомляє ДСНС.

"12 березня у с. Гоголів, Броварського району, в результаті ракетного удару, сталася пожежа в будівлі цеху по виготовленню рибної продукції ТОВ Шельф та зруйновано будівлю для охорони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідовано на площі 3000 м.кв. Жертв та постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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