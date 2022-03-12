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Израиль не призвал Украину соглашаться на требования России — Подоляк

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Израиль не призвал Украину соглашаться на требования России — Подоляк

Тель-Авив / Associated Press

Израиль призывает Россию более правильно оценить действия.

Израиль не призвал Украину соглашаться на все требования России.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Израиль не предлагает Украине соглашаться на какие-либо требования Российской Федерации. Это невозможно по военно-политическим соображениям. Напротив, Израиль призывает Россию более адекватно оценить события", — написал Подоляк.

Эту информацию также опровергают израильские чиновники.

Напомним, историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива осудили неспровоцированное вторжение России в Украину и "трусливые военные преступления", совершенные по указанию президента Владимира Путина.

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