Израиль не призвал Украину соглашаться на требования России — Подоляк

Израиль не призвал Украину соглашаться на требования России — Подоляк

Израиль призывает Россию более правильно оценить действия.

Израиль не призвал Украину соглашаться на все требования России.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Израиль не предлагает Украине соглашаться на какие-либо требования Российской Федерации. Это невозможно по военно-политическим соображениям. Напротив, Израиль призывает Россию более адекватно оценить события", — написал Подоляк.

Эту информацию также опровергают израильские чиновники.

PM of @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. Это impossible for military & political reasons. На берегу, Israel urges Россия к оценке ее более эффективным. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

Напомним, историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива осудили неспровоцированное вторжение России в Украину и "трусливые военные преступления", совершенные по указанию президента Владимира Путина.

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