Правила інтимної гігієни жінок та чоловіків в укритті

ТСН.ua розповідає, що робити, якщо місячні раптом почалися в укритті, а також дає корисні поради щодо інтимної гігієни чоловіків та жінок під час війни.
На тлі стресу, поганого сну та незбалансованого харчування у жінок може збитися менструальний цикл. Місячні можуть або швидко зникнути, або, навпаки, розпочатися в самий незручний момент. Наприклад, поки ви перебуваєте в укритті.
В Центрі громадського харчування надали рекомендації, як слідкувати за інтимною гігієною в укритті жінкам, у яких почалися місячні, а також чоловікам.
Інтимна гігієна під час місячних в умовах війни
- Зарання подумайте про те, що місячні можуть початися в найбільш непідходящий момент, наприклад в укритті. А тому варто придбати щоденні прокладки, туалетний папір, вологі серветки для інтимної гігієни. Їх потрібно завжди мати з собою, а тому покладіть всі ці речі не лише в аптечку "тривожної валізи", але також в усі кишені одягу. Щоб під час перебування в укритті мати можливість використати предмети інтимної гігієни в будь-який момент.
- Лікарі рекомендують відмовитися від використання менструальної чаші та тампонів, адже їх важче змінювати та утилізувати. Пам'ятайте, що довготривале використання цих засобів інтимної гігієни може призвести до токсичного шоку.
- Намагайтеся щодня змінювати білизну. Якщо у вас немає такої можливості, тоді частіше змінюйте щоденні прокладки.
- Пам'ятайте, що торкатися статевих органів необхідно лише чистими руками.
- Під час місячних навіть в укритті намагайтеся мити вульву водою або хоча б вологими серветками. Робіть це дуже обережно, щоб не поранитися і не занести інфекцію. Піхви при цьому торкатися не можна.
- Якщо в укритті у вас почалися місячні, не варто соромитися. В багатьох сховищах є окрема санітарна зона, де ви можете спокійно зробитивсі свої справи.
- Ви можете попросити інших жінок прикрити вас, якщо ви почуваєте себе дискомфортно.
Що робити, якщо немає засобі інтимної гігієни, а місячні почалися:
- порозпитуйте інших жінок, чи у когось з них є прокладки;
- навіть якщо немає прокладок, можна використати бинти та вату;
- також підійде простий шматок одягу, тканини.
Інтимна гігієна чоловіків в укритті
Потрібно пам'ятати, що інтимна гігієна чоловіків є не менш важливою та складною, ніж у жінок. Що потрібно завжди мати з собою в укритті:
- зарання придбайте та носіть з собою туалетний папір і серветки для інтимної гігієни - вони вам знадобляться, щоб помити голівку статевого члена та пахову зону у випадку, коли можливості зробити це водою не буде;
- за можливості намагайтеся щодня змінювати білизну.
Також в Центрі громадського здоров'я наголошують, що інтимна гігієна навіть в умовах війни дуже важлива. Нехтування нею може призвести до розмноження бактерій та багатьох хвороб.
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