Правила інтимної гігієни жінок та чоловіків в укритті

Інтимна гігієна в укритті: правила для жінок та чоловіків / УНІАН

ТСН.ua розповідає, що робити, якщо місячні раптом почалися в укритті, а також дає корисні поради щодо інтимної гігієни чоловіків та жінок під час війни.

На тлі стресу, поганого сну та незбалансованого харчування у жінок може збитися менструальний цикл. Місячні можуть або швидко зникнути, або, навпаки, розпочатися в самий незручний момент. Наприклад, поки ви перебуваєте в укритті.

В Центрі громадського харчування надали рекомендації, як слідкувати за інтимною гігієною в укритті жінкам, у яких почалися місячні, а також чоловікам.

Інтимна гігієна під час місячних в умовах війни

Інтимна гігієна під час місячних в укритті / pixabay.com

Зарання подумайте про те, що місячні можуть початися в найбільш непідходящий момент, наприклад в укритті. А тому варто придбати щоденні прокладки, туалетний папір, вологі серветки для інтимної гігієни. Їх потрібно завжди мати з собою, а тому покладіть всі ці речі не лише в аптечку "тривожної валізи", але також в усі кишені одягу. Щоб під час перебування в укритті мати можливість використати предмети інтимної гігієни в будь-який момент. Лікарі рекомендують відмовитися від використання менструальної чаші та тампонів, адже їх важче змінювати та утилізувати. Пам'ятайте, що довготривале використання цих засобів інтимної гігієни може призвести до токсичного шоку. Намагайтеся щодня змінювати білизну. Якщо у вас немає такої можливості, тоді частіше змінюйте щоденні прокладки. Пам'ятайте, що торкатися статевих органів необхідно лише чистими руками. Під час місячних навіть в укритті намагайтеся мити вульву водою або хоча б вологими серветками. Робіть це дуже обережно, щоб не поранитися і не занести інфекцію. Піхви при цьому торкатися не можна. Якщо в укритті у вас почалися місячні, не варто соромитися. В багатьох сховищах є окрема санітарна зона, де ви можете спокійно зробитивсі свої справи. Ви можете попросити інших жінок прикрити вас, якщо ви почуваєте себе дискомфортно.

Що робити, якщо немає засобі інтимної гігієни, а місячні почалися:

порозпитуйте інших жінок, чи у когось з них є прокладки;

навіть якщо немає прокладок, можна використати бинти та вату;

також підійде простий шматок одягу, тканини.

Інтимна гігієна чоловіків в укритті

Інтимна гігієна чоловіків: якщо немає води можна використовувати вологі серветки / pixabay.com

Потрібно пам'ятати, що інтимна гігієна чоловіків є не менш важливою та складною, ніж у жінок. Що потрібно завжди мати з собою в укритті:

зарання придбайте та носіть з собою туалетний папір і серветки для інтимної гігієни - вони вам знадобляться, щоб помити голівку статевого члена та пахову зону у випадку, коли можливості зробити це водою не буде;

за можливості намагайтеся щодня змінювати білизну.

Також в Центрі громадського здоров'я наголошують, що інтимна гігієна навіть в умовах війни дуже важлива. Нехтування нею може призвести до розмноження бактерій та багатьох хвороб.

Читайте також: