Валерій Залужний - біографія

Валерій Федорович Залужний - український військовик та генерал. Від 27 липня 2021 року обіймає посаду головнокомандувача Збройних Сил України. Член Ради національної безпеки і оборони України.

Біографія

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинську, Житомирської області. Від 2019 до 2021 року був командувачем військ Оперативного командування "Північ". 2018 року обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та був першим заступником командувача Об'єднаних Сил. 2017 року Валерій Залужний начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід". Від 2009 до 2012 року - на посаді командира 51-ї окремої механізованої бригади.

Освіта

1989 року Валерій Залужний закінчив міську школу №9 і вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму. 1993 року закінчив його з відзнакою.

Згодом він вступає до Одеського інституту сухопутних військ на загальновійськовий факультет, який закінчує також з відзнакою 1997 року. Після цього Залужний проходить всі щаблі військової служби: був командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів, командиром батальйону.

2005 року Валерій Залужний вступає до Національної академії оборони України. Закінчує її 2007 року з золотою медаллю, після чого отримує посаду начальника штабу-першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади (м. Явір, Львівська область). Проходить службу на цій посаді протягом двох років.

2014 року закінчує Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Отримав в нагороду як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідний меч королеви Великої Британії. В грудні 2020 року Залужний закінчує магістеріум Острозької академії (спеціальність "Міжнародні відносини".

Кар'єра

27 липня 2021 року Валерій Залужний отримує посаду головнокомандувача ЗСУ / Міністерство оборони України

13 жовтня 2019 року рішенням начальника Генерального штабу ЗСУ Валерія Залужного призначили командиром 51-ї окремої механізованої бригади, якою він командував до 2012 року.

2017 року його назначили начальником штабу-першим заступником командувача військ Оперативного командування "Захід".

А вже через рік, 2018 року, Залужний стає начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ-першим заступником командувача Об'єднаних Сил.

9 грудня 2019 року стає командувачем Операвтиного командування "Північ".

27 липня 2021 року наказом предизента України Володимира Зеленського Валерія Залужного назначено головнокомандувачем ЗСУ. До нього цю посаду обіймав Руслан Хомчак. Наступного дня, 28 липня 2021 року, він також стає членом Ради національної безпеки і оборони України.

Валерій Залужний відомий як найбільш відкритий генерал, який з легкістю знаходить спільну мову з солдатами та молодшими офіцерами, розуміючи їхні основні проблеми. Завдяки тому, що він є представником українських вищих офіцерів, учасником бойових дій на Донбасі і не проходив військової служби за часів СРСР, Залужний позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми. Радо зустрічає відхід від радянських практик.

Розповідаючи про свої пріоритети на посаді головнокомандувача ЗСУ, Валерій Федорович Залужний, сказав:

"Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби".

Сімейні стосунки

Валерій Залужний одружений. Має двох доньок. Старша - служить в Київському гарнізоні, а молодша - вчиться в Одесі та мріє стати лікарем.