Мародерствують, п'ють і вбивають цивільних: у селі на Херсонщині п'яні окупанти розстріляли чоловіків

Мародерствують, п'ють і вбивають цивільних: у селі на Херсонщині п'яні окупанти розстріляли чоловіків

Російські військові в мирному селі вбили чоловіків, які вступили з ними в суперечку.

У селі Чорнобаївка Херсонської області російські військові розграбували сільський магазин, напилися вкраденого алкоголю, після чого почали стріляти по будинках місцевих жителів.

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Про це Радіо Свобода розповіли місцеві жителі.

За їхніми словами, чоловіків, які вступили з ними у суперечку, розстріляли. Скільки саме загинуло людей - наразі невідомо.

Мешканці села налякані і ховаються в усіх доступних їм місцях.

Зазначимо, що наразі офіційного підтвердження чи спростування ціє інформації від влади немає.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона, де російські окупанти розмістили свій авіапарк.