Мародерствують, п'ють і вбивають цивільних: у селі на Херсонщині п'яні окупанти розстріляли чоловіків

Російські військові в мирному селі вбили чоловіків, які вступили з ними в суперечку.
У селі Чорнобаївка Херсонської області російські військові розграбували сільський магазин, напилися вкраденого алкоголю, після чого почали стріляти по будинках місцевих жителів.
Про це Радіо Свобода розповіли місцеві жителі.
За їхніми словами, чоловіків, які вступили з ними у суперечку, розстріляли. Скільки саме загинуло людей - наразі невідомо.
Мешканці села налякані і ховаються в усіх доступних їм місцях.
Зазначимо, що наразі офіційного підтвердження чи спростування ціє інформації від влади немає.
Нагадаємо, у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона, де російські окупанти розмістили свій авіапарк.