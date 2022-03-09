Валерий Залужный — биография

Валерий Федорович Залужный – украинский военный и генерал. С 27 июля 2021 занимает должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Член Совета по национальной безопасности и обороне Украины.

Биография

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 в Новоград-Волынске, Житомирской области. С 2019 по 2021 год был командующим войск Оперативного командования "Север". В 2018 году занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ и был первым заместителем командующего Объединенными Силами. В 2017 году Валерий Залужный начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад". С 2009 по 2012 год — в должности командира 51-й отдельной механизированной бригады.

Образование

В 1989 году Валерий Залужный окончил городскую школу №9 и поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум. В 1993 году окончил его с отличием.

Впоследствии он поступает в Одесский институт сухопутных войск на общевоенный факультет, который заканчивает с отличием 1997 года. После этого Залужный проходит все ступени военной службы: был командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром роты, командиром роты курсантов, командиром батальона.

В 2005 году Валерий Залужный поступает в Национальную академию обороны Украины. Заканчивает ее в 2007 году с золотой медалью, после чего получает должность начальника штаба первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады (г. Явир, Львовская область). Проходит службу в этой должности в течение двух лет.

2014 заканчивает Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Получил в награду как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки переходный меч королевы Великобритании. В декабре 2020 года Залужный заканчивает магистериум Острожской академии (специальность "Международные отношения").

Карьера

27 июля 2021 года Валерий Залужный получает должность главнокомандующего ВСУ / Министерство обороны Украины

13 октября 2019 решением начальника Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного назначили командиром 51-й отдельной механизированной бригады, которой он командовал до 2012 года.

В 2017 году его назначили начальником штаба первым заместителем командующего войск Оперативного командования "Запад".

А уже через год, 2018, Залужный становится начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ-первым заместителем командующего Объединенных Сил.

9 декабря 2019 года становится командующим Операутиным командованием "Север".

27 июля 2021 года приказом президента Украины Владимир Зеленский Валерий Залужный назначен главнокомандующим ВСУ. До него этот пост занимал Руслан Хомчак. На следующий день, 28 июля 2021 года, он становится членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Валерий Залужный известен как наиболее открытый генерал, который легко находит общий язык с солдатами и младшими офицерами, понимая их основные проблемы. Благодаря тому, что он является представителем украинских высших офицеров, участником боевых действий на Донбассе и не проходил военной службы при СССР, Залужный положительно относится к обновлению личного состава молодыми людьми. Радостно встречает отход от советских практик.

Рассказывая о своих приоритетах в должности главнокомандующего ВСУ, Валерий Федорович Залужный сказал следующее:

Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. .Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы".

Семейные отношения

Валерий Залужный женат. Имеет двух дочерей. Старшая – служит в Киевском гарнизоне, а младшая – учится в Одессе и мечтает стать врачом.