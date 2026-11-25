Почему не следует чистить шампиньоны и можно есть их сырыми / © pixabay.com

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Популярные среди украинцев грибы — шампиньоны или печерицы — есть на полках в каждом супермаркете. Многие по привычке снимают шкурку с шампиньонов перед приготовлением. Однако делать это совсем не обязательно. Более того, вместе с кожурой можно избавиться от значительной части полезных веществ, содержащихся в грибах.

Об этом рассказала польская журналистка и эксперт по вопросам питания Катажина Босацкая, сообщает Onet.

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По словам Босацкой, шкурка шампиньонов содержит значительное количество питательных веществ. Она ссылается на исследования профессора Божественной Мушинской из Ягеллонского университета.

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В частности, в наружном слое грибов содержится много пищевых волокон, минералов и витаминов.

«Именно здесь больше всего клетчатки, минеральных веществ и витаминов», — отмечает эксперт.

Поэтому, если шампиньоны свежие и качественные и хорошо отмылись, снимать с них кожуру нет нужды. Это не только лишняя работа, но и утрата части продукта и его питательной ценности. Лучше чистить их только тогда, есть случаи, когда гриб уже несвежий.

«Многие люди автоматически очищают грибы от кожуры, потому что так поступали наши мамы и бабушки. Однако свежие грибы вообще не нужно чистить! Очищая их, мы без нужды избавляемся от части продукта и тратим свое время», — говорит Катажина Босацкая.

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Кроме того, шампиньоны особенно полезны сырыми, хотя большинство людей потребляют их в приготовленном виде. Варка не обязательна, как и чистка. Эксперт сравнила их вкус с сыром камамбер с голубой плесенью.

Раньше мы писали, почему грибы чернеют во время жарки и как этого избежать.

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