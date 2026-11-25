Чому не варто чистити печериці та чи можна їсти їх сирими / © pixabay.com

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Популярні серед українців гриби — шампіньйони або печериці є на полицях у кожному супермаркеті. Багато людей за звичкою знімають шкірку з печериць перед приготуванням. Однак робити це зовсім не обов’язково. Ба більше, разом зі шкіркою можна позбутися значної частини корисних речовин, які містяться у грибах.

Про це розповіла польська журналістка та експертка з питань харчування Катажина Босацька, повідомляє Onet.

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За словами Босацької, шкірка печериць містить значну кількість поживних речовин. Вона посилається на дослідження професорки Божетни Мушинської з Ягеллонського університету.

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Зокрема, у зовнішньому шарі грибів міститься багато харчових волокон, мінералів і вітамінів.

«Саме тут найбільше клітковини, мінеральних речовин і вітамінів», — наголошує експертка.

Тому, якщо печериці свіжі та якісні і гарно відмилися, знімати з них шкірку немає потреби. Це не лише зайва робота, а й втрата частини продукту та його поживної цінності. Краще чистити їх лише тоді, є випадки, коли гриб вже є несвіжий.

«Багато людей автоматично очищають гриби від шкірки, бо так робили наші мами та бабусі. Однак свіжі гриби взагалі не потрібно чистити! Очищаючи їх, ми без потреби позбавляємося частини продукту та витрачаємо свій час», — каже Катажина Босацька.

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Крім того, печериці особливо корисні сирими, хоча більшість людей споживають їх у приготованому вигляді. Варіння не є обов’язковим, як і чищення. Експертка порівняла їхній смак із сиром камамбер з блакитною пліснявою.

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