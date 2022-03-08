Виталий Ким – биография

Виталий Александрович Ким – украинец корейского происхождения, политик, предприниматель, глава Николаевской ОГА.

Биография Виталия Александровича Кима

Виталий Ким родился 13 марта 1981 в Николаеве (Украина) в семье заслуженного тренера по баскетболу, игрока молодежной сборной СССР.

Образование

Виталий Ким закончил сначала Николаевскую гимназию №2, затем поступил в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова на специальность "экономика предприятий".

Свободно владеет английским, частично знает корейский и французский.

Карьера

25 ноября 2020 года Виталий Ким стал главой Николаевской ОГА / https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky?fref=nf

Начал заниматься предпринимательской деятельностью еще в 1998 году. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, а также занимался строительным бизнесом.

2003 начал работать в компании "Укрпромресурс", главная задача которой в аудиторской и оценочной деятельности в государственном секторе.

С 2005 по 2011 год Виталий Ким занимал руководящие должности в разных предприятиях Николаева, которые специализировались на международной инвестиционной деятельности.

В 2015 году начал участвовать в организационной работе и руководстве аналитического департамента Министерства аграрной политики Украины. Занимался этим до 2016 года.

2019 во время парламентских и президентских выборов Виталий Ким работал в Николаевском избирательном штабе партии "Слуга народа".

А уже в 2020 году начал руководить штабом в ходе местных выборов. В то же время стал кандидатом в депутаты в Николаевский городской совет.

25 ноября 2020 занял должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Самая популярная фраза Виталия Кима, которой он всегда начинает свои видео-обращения во время войны России с Украиной, "Добрый вечер, мы из Украины".

Виталий Ким ведет официальную страницу главы Николаевской ОГА в социальной сети Facebook (92 тысячи читателей) и в Telegram-канале (более 519 подписчиков).

Семейные отношения

Виталий Ким женат на Ким Юлии Виталиевне. Пара воспитывает двоих дочерей (Алексадра и Евгения) и сына Руслана.

Интересные факты

6 марта 2022 Виталий Ким был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени — за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.