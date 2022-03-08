Давид Арахамия – биография

Давид Георгиевич Арахамия – бизнесмен, общественный деятель, волотнет, украинский политик, глава партии "Слуга народа". Многодетный отец.

Биография Давида Георгиевича Арахамии

Родился Давид Арахамия 23 мая 1979 года в городе Сочи (Российская Федерация). В Сети также известен под псевдонимом Давид Браун. Сразу после рождения Давида его родители (отец – учитель, мать – косметолог) переехали в Гагру (Республика Абхазия в Грузии). Когда будущему политику было 12 лет, его семья сбежала от русско-грузинской войны. Сначала жили в Латвии, затем в Пемге (РФ) и осели в Николаеве (Украина).

Образование

Давид Арахамия окончил николаевскую общеобразовательную школу №36. Получил степень магистра в Европейском университете. Позже дополнительно прошел магистерскую программу Professional Management в Open University London.

Карьера

Давид Арахамия основатель IT-компании "TemplateMonster", которую он продал в 2013 году / Facebook

Карьера Давида Арахамии началась с консалтинговой компании. В 2002 году основал IT-компанию TemplateMonster, которая занималась разработкой сайтов, созданием и реализацией шаблонов для вебсайтов. Именно благодаря собственному бизнесу уже в 21-летнем возрасте смог купить свою квартиру. В 2013 году продает компанию за $100 млн. Сам Давид в то время проживал в Соединенных Штатах Америки.

Когда началась революция достоинства на Майдане Незалежности, Давид сразу продает весь бизнес в США, возвращается в родной Николаев и становится активным участником протестов, волонтером.

В 2014 году вместе со знакомыми основывает сайт, занимавшийся сбором средств для экипировки десантников из 79-й бригады. Впоследствии эта инициатива переросла в "Народный проект". Программа занималась волонтерской деятельностью.

В конце лета 2014 Давид Арахамия получает должность в Николаевской областной государственной администрации и становится советником руководителя по вопросам волонтерской деятельности. Спустя время работает в Министерстве обороны Украины. Сначала был уполномоченным министра по вопросам закупок, а позже получил должность советника главы Минобороны и председателем Совета волонтеров при министерстве.

Также Давид Арахамия является одним из основателей Ассоциации народных волонтеров Украины, работает куратором "волонтерского десанта".

9 июля 2019 года президент Владимир Зеленский назначает Арахамию членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укрборонпром".

Также Давид Георгиевич является соучредителем компаний Украинское агентство экспорта и инвестиций и МВА-Центр. Также стал одним из тех, кто основал компанию "Международный центр безопасности и обороны".

Арахамия в политике

Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа" / facebook.com

Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа", член партии "Слуга народа", а также глава Николаевской областной организации.

В политику пришел в 2019 году. С тех пор возглавляет подкомитет по надзору за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов. Он входит в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также Давид Арахамия – руководитель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям в США.

Давид Арахамия ведет свою страницу в Facebook (под псевдонимом Давид Браун), где у него более 84 тысяч подписчиков.

Семейные отношения

Давид Арахамия был дважды женат. Вторую жену политического деятеля зовут Виктория. Супруги воспитывают шестерых детей.

С первой женой поддерживает дружеские отношения. Развелся потому, что много работал и не мог посвящать все свое время семье. Виктория и первая жена Арахамии тоже дружат, часто вместе ездят отдыхать с детьми.

Финансы и состояние

В декларации на 2020 год Давид Арахамия задекларировал зарплату в размере около 160 тысяч гривен (получил за год в парламенте). Также предпринимательская деятельность принесла ему более 4,5 миллионов гривен. От отчуждения имущества он получил 870 тысяч гривен.

На политика задекларированы две квартиры, дачный дом, два нежилых помещения, четыре земельных участка. Также его жена Виктория владеет домом, земельным участком и тремя квартирами.