Что делать, если стыдно быть в безопасности - советы психолога

«Мне стыдно быть в безопасности» — чувство знакомое сегодня многим.

Психотерапевт Юлия Савчук рассказала как справиться с синдромом вины уцелевшего.⠀

Синдром вины уцелевшего возникает у тех, кто пережил или был свидетелем травматических событий (войны, катастрофы, насилия, стихийного бедствия и др.) и выжил в отличие от других.

Сейчас синдром вины уцелевшего чувствуют почти все украинцы и иностранцы, которые следят за событиями в Украине. Мы все сравниваем себя с теми, кому сейчас хуже, или с уже погибшими. Поэтому чувствуем боль, горе, злость и стыд за то, что нам лучше, чем другим.Это чувство заставляет нас объединяться и делать все возможное не только для своего выживания, но и для выживания тех, кто для нас важен: семьи, друзей, семьи, государства.

Симптомы этого синдрома:

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-апатия, потеря физических сил;

-отсутствие желания жить;

-навязчивые мысли о том, что вы могли сделать, но не сделали;

- невозможность спать, тревожный сон;

-отказ от еды, тошнота;

-нежелание общаться, стыд;

-суицидальные мысли, самоповреждение;

-ощущение беспомощности, отчаяния, постоянное чувство горя.

Для того, чтобы чувство вины мотивировало, а не парализовало, следует помнить несколько важных вещей:

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-Спасая себя и свою семью, вы спасаете часть Украины. Если вы здоровы, сыты, выспаны и спокойны, вы можете принести гораздо больше пользы, чем когда вы в плохом состоянии.

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-Если вы чувствуете стыд и вину – определите, что именно вы можете совершить для того, чтобы перестать их испытывать. Прежде всего, это некая реальная помощь другим. Напишите список того, как вы можете помочь сейчас тем, кому труднее. Делайте то, что можете и умеете.

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-Действуйте по принципу концентрационных кругов: сначала помогите вашим ближайшим людям, которые рядом с вами. Затем позаботьтесь о ваших близких, которые находятся от вас вдали. Если они в порядке, помогите тем, кто рядом – соседям, знакомым, тем, кто оказался с вами в одном укрытии. Если и с ними все в порядке – узнайте, чем вы можете помочь в вашем районе – ближайшем волонтерском центре, подразделении терробороны и т.д. Когда и там всего достаточно – помогайте информационно в соцсетях широкой публике. Если каждый из нас станет беспокоиться о тех, кто рядом, то мы все будем спасены.

-Помните, что вы точно не должны в том, что происходит. Вы являетесь жертвой ситуации и общего врага. Сейчас вы можете очень злиться на ситуацию, на врага, на жизнь в целом. Это нормально. Для того чтобы эта злость не выливалась на близких, находите ей безопасный выход – покричите, помахайте руками, топайте ногами, побейте что-нибудь мягкое. Дайте гормонам стресса выполнить свою работу. Вам станет легче и вы сможете дальше думать более рационально и спокойно. Так же и со слезами. Сдержанные эмоции создают нам проблемы со здоровьем, а это не то, что сейчас нужно.

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Все что вы можете делать и делаете важное. Нет ничего лишнего или слишком мелкого. Любое дело, даже если это просто подметание своей квартиры, будет, во-первых, давать вам чувство контроля хоть над чем-то; во-вторых, оторвет вас от тревоги, в-третьих, даст ощущение улучшения в одном маленьком месте, а это уж очень поддерживает.

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Общайтесь с другими. Сейчас все мы испытываем стыд и вину, и чем больше мы будем о нем говорить, тем легче мы это переживем. Мы все живые люди, которые имеют разные чувства и уязвимости. Все сейчас боимся и злимся. Нам всем больно. Разделенные чувства гораздо легче, чем когда мы переживаем их в одиночку. Так что делитесь ими.