В Киеве всех добровольцев призывают присоединиться к защите столицы

В Киеве всех добровольцев призывают присоединиться к защите столицы

Сегодня первые автобусы с эвакуацией населения отправляются в Ивано-Франковск.

В Киеве всех добровольцев призывают присоединиться к защите столицы, а также обеспечению безопасности эвакуационных автобусов.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“Люди, которые не задействованы в Вооруженных силах Украины, в Теробороне, очень нужно поехать на Киев. Пожалуйста, обращайтесь на первый этаж Белого дома. Это нужно именно сейчас, когда есть большая опасность. Просьба, передавать эту информацию. Сегодня первые автобусы с эвакуацией населения отправляются в Ивано-Франковск”, — акцентировал Руслан Марцинков.

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