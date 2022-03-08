Как прошла ночь в Днепре и области: главные события

На Днепропетровщине спокойно и тихо.
В Днепропетровской области – спокойно и тихо. Границы региона враг не пересек, авиаударов и обстрелов не было. Круглосуточно работают правоохранители, тероборона, военные.
Об этом 8 марта сообщили в Днепропетровском областном совете.
"Прошлая ночь выдалась одной из самых спокойных за все время войны. Каких-либо движений враждебных войск, оккупантов, авиаударов, чрезвычайных ситуаций не произошло", — сказал председатель облсовета Николай Лукашук.
Он добавил, что Днепропетровщина продолжает принимать людей, двигающихся из других областей. В частности, Харьковщины.
Железнодорожное сообщение работает, поезда курсируют по расписанию, дороги открыты.
Напомним, что на железнодорожном вокзале в Днепре, откуда эвакуируют людей на запад Украины, установили палатки для обогрева и полевую кухню.
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