Як минула ніч у Дніпрі та області: головні події

На Дніпропетровщині спокійно і тихо.
У Дніпропетровській області – спокійно і тихо. Кордони регіону ворог не перетнув, авіаударів та обстрілів не було. Цілодобово працюють правоохоронці, тероборона, військові.
Про це 8 березня повідомили в Дніпропетровській обласній раді.
"Минула ніч видалася однією із найспокійніших за увесь час війни. Будь-яких заходів ворожих військ, окупантів, авіаударів, надзвичайних ситуацій не трапилося", - сказав голова облради Микола Лукашук
Він додав, що Дніпропетровщина продовжує приймати людей, які рухаються з інших областей. Зокрема, Харківщини.
Залізничне сполучення працює, потяги курсують за розкладом, дороги відкриті.
Нагадаємо, що на залізничному вокзалі у Дніпрі, звідки евакуюють людей на захід України, встановили намети для обігріву та польову кухню..
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