Як минула ніч у Дніпрі та області: головні події

Як минула ніч у Дніпрі та області: головні події

На Дніпропетровщині спокійно і тихо.

У Дніпропетровській області – спокійно і тихо. Кордони регіону ворог не перетнув, авіаударів та обстрілів не було. Цілодобово працюють правоохоронці, тероборона, військові.

Про це 8 березня повідомили в Дніпропетровській обласній раді.

"Минула ніч видалася однією із найспокійніших за увесь час війни. Будь-яких заходів ворожих військ, окупантів, авіаударів, надзвичайних ситуацій не трапилося", - сказав голова облради Микола Лукашук

Він додав, що Дніпропетровщина продовжує приймати людей, які рухаються з інших областей. Зокрема, Харківщини.

Залізничне сполучення працює, потяги курсують за розкладом, дороги відкриті.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі у Дніпрі, звідки евакуюють людей на захід України, встановили намети для обігріву та польову кухню..

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