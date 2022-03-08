Запрацював гуманітарний коридор для міста Суми - відео

Маршрут погоджений українською і російською сторонами.

Для міста Суми, які потерпають від обстрілів російської армії, запрацював гуманітарний коридор.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, людей до вивозитимуть до Полтави через Лохвицю й Лубни. Адже цей маршрут погоджений українською та російською сторонами.

"Від 9:00 до 21:00 за київським часом розпочався режим тиші. Україна його дотримується", - наголосив керівник області.

Кілька десятків автобусів уже вирушили з Лохвиці. Разом із ними – представники Червоного Хреста та медики.

"Логістика вибудувана. Людей приймемо, нагодуємо. Евакуюємо цивільних, зокрема й іноземних студентів. Усі далі продовжать рух на захід країни", - наголосив Лунін.

Він також зазначив, що гуманітарним коридором до Сум прибуде також гуманітарна допомога: їжа та ліки.

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