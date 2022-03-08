Заработал гуманитарный коридор для города Сумы - видео

Маршрут согласован украинской и российской сторонами.

Для города Сумы, которые потерпают от обстрелов российской армии, заработал гуманитарный коридор.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны. Ведь этот маршрут согласован украинской и российской сторонами.

"С 9:00 до 21:00 по киевскому времени начался режим тишины. Украина его придерживается", — подчеркнул руководитель области.

Несколько десятков автобусов уже отправились из Лохвицы. Вместе с ними – представители Красного Креста и медики.

"Логистика выстроена. Людей примем, накормим. Эвакуируем гражданских, в том числе иностранных студентов. Все дальше продолжат движение на запад страны", — подчеркнул Лунин.

Он также отметил, что гуманитарным коридором в Сумы прибудет также гуманитарная помощь: еда и лекарства.

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