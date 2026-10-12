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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Віткофф і Кушнер відклали запланований візит до Москви — Axios

Переговорна пауза збіглася з напруженням у відносинах США та України через вимоги Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Кушнер і Віткофф

Кушнер і Віткофф / © Associated Press

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви.

Про це повідомляє Axios.

Нову дату поїздки визначать лише після того, як стане зрозуміло, чи підтримають Україна та країни ЄС «нову узгоджену пропозицію» щодо президента РФ Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер можуть найближчим часом приїхати до Росії. За даними джерел, візит може відбутися протягом наступних двох тижнів, однак конкретну дату ще не визначили.

Напередодні у США достоково завершилися переговори про мир в Україні.

У Кремлі стверджують, що виступають за «комплексне врегулювання конфлікту» з Україною, однак наразі не бачать перспектив для дипломатичного вирішення.

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