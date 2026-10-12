Віткофф і Кушнер відклали запланований візит до Москви — Axios

Кушнер і Віткофф / © Associated Press

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Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви.

Про це повідомляє Axios.

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Нову дату поїздки визначать лише після того, як стане зрозуміло, чи підтримають Україна та країни ЄС «нову узгоджену пропозицію» щодо президента РФ Володимира Путіна.

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Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер можуть найближчим часом приїхати до Росії. За даними джерел, візит може відбутися протягом наступних двох тижнів, однак конкретну дату ще не визначили.

Напередодні у США достоково завершилися переговори про мир в Україні.

У Кремлі стверджують, що виступають за «комплексне врегулювання конфлікту» з Україною, однак наразі не бачать перспектив для дипломатичного вирішення.

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