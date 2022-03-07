У Дніпрі вже 3 години лунають сирени: що сталося

У Дніпрі вже 3 години лунають сирени: що сталося

Тривогу оголосили три години тому.

У Дніпрі о 14:47 оголосили повітряну тривогу. Сирени на вулицях лунають вже три години. Однак містян заспокоюють: загроза над містом минула.

Про це ТСН.ua повідомила пресофіцерка Протиповітряної оборони Дніпропетровської області.

"Шість крилатих ракет зайшло на територію України. На цей раз не по Дніпру", - пояснили в ППО.

Однак відбій тривоги на території області (станом на 17:21) ще не давали. Відбій тривоги оголосили о 17:52.

Нагадаємо, що від початку війни ситуація у Дніпрі залишається стабільною. У місті готові приймати переселенців. Тут значно впали ціни на оренду житла, в магазинах достатньо продуктів харчування та товарів першої необхідності. Безперебійно працює критична інфраструктура. Але люди все одно їдуть.

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