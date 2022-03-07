Острівець безпеки: яка ситуація на Дніпропетровщині 7 березня

Всі органи влади працюють, запаси їжі та медикаментів у достатку.
Ситуація на Дніпропетровщині залишається під контролем. Вночі у регіоні кілька разів звучали сирени.
Про це під час брифінгу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
“Дніпропетровщина сьогодні – острівець безпеки, який є у нашій країні. Збройні сили України аналізують усі ваші звернення. Вчора ми вирішили ситуацію із вокзалом. Можна вільно виїхати, все організовано. По вокзалу у Кривому Розі теж вирішили ситуацію – евакуаційні потяги ходять за розкладом”, - розповів Микола Лукашук.
Він також наголосив, що всі органи влади працюють. Запаси їжі та медикаментів у достатку. Окремо голова облради попросив місцевих мешканців не вірити фейкам та не поширювати паніку.
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