Під Києвом тривають запеклі бої - Кличко

Мер столиці наголосив, що окупанти цілеспрямовано вбивають мирних людей.

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців.

Про це 7 березня у відеозверненні заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він також висловив співчуття через загибель свого колеги - голови Гостомельської громади Юрія Прилипка.

"Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам'ять Юрію Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей", - заявив Кличко.