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Под Киевом продолжаются ожесточенные бои — Кличко

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Под Киевом продолжаются ожесточенные бои — Кличко

Виталий Кличко / facebook/Віталій Кличко

Мэр столицы подчеркнул, что оккупанты целенаправленно убивают мирных людей.

Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей.

Об этом 7 марта в видеообращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также выразил соболезнования из-за гибели своего коллеги — главы Гостомельской общины Юрия Прилипко.

"Погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это — мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях", – заявил Кличко.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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