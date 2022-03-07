Україна підготувала доставку гуманітарних вантажів до шести міст

Для цього також необхідне відкриття гуманітарних коридорів і дотримання Росією режиму припинення вогню.
Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про доставку гуманітарних вантажів до шести міст України.
"Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в города: Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области. Что также требует открытия гуманитарных коридоров.
Просим безотлагательно подтвердить Российскую Федерацию к открытию вышеизложенных гуманитарных коридоров и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для их безопасного и беспрепятственного прохождения для гражданского населения и транспорта", - наголосила Верещук під час брифінгу.
Нагадаємо, 6 березня російські окупанти обстріляли гуманітарні коридори. За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, це може бути пряма вказівка Путіна.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.