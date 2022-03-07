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Україна підготувала доставку гуманітарних вантажів до шести міст

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Україна підготувала доставку гуманітарних вантажів до шести міст

Гуманітарна допомога. Ілюстрація

Для цього також необхідне відкриття гуманітарних коридорів і дотримання Росією режиму припинення вогню.

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про доставку гуманітарних вантажів до шести міст України.

"Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в города: Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области. Что также требует открытия гуманитарных коридоров.

Просим безотлагательно подтвердить Российскую Федерацию к открытию вышеизложенных гуманитарных коридоров и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для их безопасного и беспрепятственного прохождения для гражданского населения и транспорта", - наголосила Верещук під час брифінгу.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти обстріляли гуманітарні коридори. За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, це може бути пряма вказівка Путіна.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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