Україна підготувала доставку гуманітарних вантажів до шести міст

Для цього також необхідне відкриття гуманітарних коридорів і дотримання Росією режиму припинення вогню.

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про доставку гуманітарних вантажів до шести міст України.

"Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в города: Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области. Что также требует открытия гуманитарных коридоров.

Просим безотлагательно подтвердить Российскую Федерацию к открытию вышеизложенных гуманитарных коридоров и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для их безопасного и беспрепятственного прохождения для гражданского населения и транспорта", - наголосила Верещук під час брифінгу.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти обстріляли гуманітарні коридори. За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, це може бути пряма вказівка Путіна.