Путін особисто наказав блокувати гуманітарні коридори - МВС

В багатьох містах люди сидять без їжі, води та світла.

Причиною блокування гуманітарних коридорів в Україні обстрілами окупаційних військ РФ може бути пряма вказівка Путіна.

Про це повідомив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України в ефірі каналу 24.

Денисенко визнає, що багато українців зараз перебувають у гуманітарній катастрофі. Наприклад, розірвані комунікації з Гостомелем і Бучою, де немає світла та зв'язку.

"Ми досі вважали, що існують якісь можливості та домовленості. Насправді Путін, судячи з усього, дав вказівку, щоб не було ніяких гуманітарних коридорів", – констатував він.