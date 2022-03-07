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Путін особисто наказав блокувати гуманітарні коридори - МВС

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Путін особисто наказав блокувати гуманітарні коридори - МВС

УНІАН

В багатьох містах люди сидять без їжі, води та світла.

Причиною блокування гуманітарних коридорів в Україні обстрілами окупаційних військ РФ може бути пряма вказівка Путіна.

Про це повідомив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України в ефірі каналу 24.

Денисенко визнає, що багато українців зараз перебувають у гуманітарній катастрофі. Наприклад, розірвані комунікації з Гостомелем і Бучою, де немає світла та зв'язку.

"Ми досі вважали, що існують якісь можливості та домовленості. Насправді Путін, судячи з усього, дав вказівку, щоб не було ніяких гуманітарних коридорів", – констатував він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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