Путин лично приказал блокировать гуманитарные коридоры – МВД

Во многих городах люди сидят без еды, воды и света.

Причиной блокирования гуманитарных коридоров в Украине обстрелами оккупационных войск РФ может служить прямое указание Путина.

Об этом сообщил Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины в эфире канала 24.

Денисенко признает, что многие украинцы сейчас находятся в гуманитарной катастрофе. Например, разорваны коммуникации с Гостомелем и Бучей, где нет света и связи.

"Мы до сих пор считали, что существуют какие-то возможности и договоренности. На самом деле, Путин, судя по всему, дал указание, чтобы не было никаких гуманитарных коридоров", – констатировал он.