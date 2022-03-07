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Путин лично приказал блокировать гуманитарные коридоры – МВД

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Путин лично приказал блокировать гуманитарные коридоры – МВД

УНИАН

Во многих городах люди сидят без еды, воды и света.

Причиной блокирования гуманитарных коридоров в Украине обстрелами оккупационных войск РФ может служить прямое указание Путина.

Об этом сообщил Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины в эфире канала 24.

Денисенко признает, что многие украинцы сейчас находятся в гуманитарной катастрофе. Например, разорваны коммуникации с Гостомелем и Бучей, где нет света и связи.

"Мы до сих пор считали, что существуют какие-то возможности и договоренности. На самом деле, Путин, судя по всему, дал указание, чтобы не было никаких гуманитарных коридоров", – констатировал он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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