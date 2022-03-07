Суд в Гаазі почав слухання щодо злочинів РФ проти України

Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному.

У Міжнародному суді ООН розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

На доручення Президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Після Другої світової війни міжнародне співтовариство об’єдналося, щоб визнати два фундаментальні принципи: захист суверенних держав від агресії та захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема вчинення геноциду.

Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрему, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України.

Сьогодні делегація України звертається до Міжнародного суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України

Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федераціі негайно припинити бойові дії", - зазначає міністр закорждонних справ Дмитро Кулеба.