Суд в Гааге начал слушания по поповоду преступлений РФ против Украины

Украинская дипломатия продолжает бороться против русских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом.
В Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида.
Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.
Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:
Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины
Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.
"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", — отмечает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.