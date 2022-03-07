Суд в Гааге начал слушания по поповоду преступлений РФ против Украины

Суд в Гааге начал слушания по поповоду преступлений РФ против Украины

Украинская дипломатия продолжает бороться против русских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом.

В Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида.

Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины

Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", — отмечает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.