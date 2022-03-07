Що робити, щоб уникнути попадання в ситуаціі торгівлі людьми при евакуації Актуально

Що робити, щоб уникнути попадання в ситуаціі торгівлі людьми при евакуації Актуально

Міжнародний Координаційний Штаб Допомоги Українцям, одним з напрямків діяльності є допомога при тимчасовій евакуації українців, в тому числі за кордон, зафіксував деякі випадки коли наші біженці ледь не попали в ситуаціі, пов’язані з торгівлею людьми.

І закликає всіх біженців, особливо молодь та жінок з дітьми, бути уважними та дотримуватися простих правил :

•Тримайте при собі паспорт. Показуйте його лише прикордонникам під час проходження контролю. Бажано зберігати його не просто в сумці, а десь близько до тіла.

•Якщо є можливість — фотографуйте свій паспорт і надішліть фото людям, яким ви довіряєте.

•Не сідайте в машину наодинці.

•За можливості знайдіть інформацію, хто здійснюватиме перевезення. Сфотографуйте машину, її номер, за можливості — документи тих осіб, які організовують перевезення.

•Домовтеся про певне кодове слово, знак або сигнал, що буде означати небезпеку та потребу в допомозі.

•За найменших підозр повідомляйте в служби та/або організації: поліцію, прикордонникам, волонтерам, працівникам гуманітарних місій тощо.

У разі, якщо Ви не змогли уникнути такої ситуаціі, рекомендуємо телефонувати на

Гарячі лінії щодо запобігання торгівлі людьми

Польща Helpline +48 22 628 99 99

Чехія +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77

Болгарія 0800 186 76

Словаччина (гаряча лінія для громадян України) +421 918 366 968

Молдова 0 800 77777 (дзвінки з Молдови), +373 22 23 33 09 (дзвінки з-за кордону).

Громадська організація La Strada Ukraine

Організація працює у декількох напрямках, один із них — протидія торгівлі людьми.

116 123 — національна гаряча лінія із попередження домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної дискримінації. За консультаціями, психологічною та правовою підтримкою також можна звертатися через Messenger, Telegram.

Більш детально за посиланням: https://dopomoha.org.ua/torgivlya-lyudmy-yak-ne-potrapyty-v-pastku/

Інформаційна служба МКШДУ

www.dopomoga.org.ua

Телефон гарячої лінії 380973183479