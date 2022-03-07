Що робити, якщо вас охопила паніка та страх в укритті: поради психолога

Що робити, якщо вас охопила паніка та страх в укритті: поради психолога

Не лякайтесь своїх емоцій. Пам'ятайте: це нормальна реакція на ненормальну ситуацію.

Якщо ви знаходитесь в укритті і вас охоплює паніка, можна використати наступну техніку, яка називається "5,4,3,2,1".

Про це повідомила психологиня ДСНС України.

Як працює техніка: п'ять - треба назвати п'ять предметів, які знаходяться коло вас за різними ознаками. Чотири - торкнутися до різних предметів з різною поверхнею. Три - послухати звуки, які ви чуєте зараз в укритті. Два - відчути запахи, які ви відчуваєте зараз. Один - з'їсти цукерку чи зробити ковток води.

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"Це допоможе відволікти вашу увагу та взяти контроль над собою", - пояснили в ДСНС.

Наступна техніка називається метелик. Треба скласти руки у вигляді метелика, скласти їх собі на груди і робити легенькі постукування - однією рукою, іншою, а потім двома. І так робити 25-30 разів.

Якщо ви відчуваєте страх, можна застосувати наступну техніку дихання. Одну руку покласти на груди, іншу - на живіт. Робити глибокий вдих і у два рази довший видих. І так повторити кілька разів, щоб стабілізувати свій стан.

"Не лякайтесь своїх емоцій. Пам'ятайте: це нормальна реакція на ненормальну ситуацію", - підкреслила психологиня.

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