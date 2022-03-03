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"Укрзалізниця" шукає волонтерів на вокзалах: що треба робити

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"Укрзалізниця" шукає волонтерів на вокзалах: що треба робити

УНІАН

На вокзалах в українських містах не вистачає рук.

Українська вокзальна компанія шукає волонтерів та просто небайдужих людей. Поїзди курсують безперервно, рук не вистачає, тому конче необхідна допомога.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Що потрібно робити?

  1. Заклеїти вікна на усіх діючих вокзалах України для мінімізації поранень гострими уламками у разі вибухів. В умовах вибухів та стрілянини скляні вікна можуть становити додаткову небезпеку. Потрібні волонтери, які зможуть заклеїти скляні вікна на вокзалах. Увага, потрібно буде виконати роботи на висоті, адже на деяких приміщеннях вокзалів висота стелі може сягати до 10 метрів.
  2. На усіх діючих вокзалах країни потрібно підготувати та розклеїти інструкції щодо дій громадян у разі вибухів. Тут не треба пояснювати нічого.
  3. Привозити та завантажувати до поїзда питну воду та їжу на залізничних станціях: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Ковель, Одеса, Запоріжжя, Лиман, Костянтинівка, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Хмельницький, Бердичів та Вінниця.

Будь ласка, усі, хто можуть допомогти залізниці - звертайтесь до координаторів УЗ за телефонами:

+38(097)307-79-08 Наталія;

+38(097)851-10-71 Олена.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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