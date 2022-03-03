"Укрзалізниця" шукає волонтерів на вокзалах: що треба робити

"Укрзалізниця" шукає волонтерів на вокзалах: що треба робити

На вокзалах в українських містах не вистачає рук.

Українська вокзальна компанія шукає волонтерів та просто небайдужих людей. Поїзди курсують безперервно, рук не вистачає, тому конче необхідна допомога.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Що потрібно робити?

Заклеїти вікна на усіх діючих вокзалах України для мінімізації поранень гострими уламками у разі вибухів. В умовах вибухів та стрілянини скляні вікна можуть становити додаткову небезпеку. Потрібні волонтери, які зможуть заклеїти скляні вікна на вокзалах. Увага, потрібно буде виконати роботи на висоті, адже на деяких приміщеннях вокзалів висота стелі може сягати до 10 метрів. На усіх діючих вокзалах країни потрібно підготувати та розклеїти інструкції щодо дій громадян у разі вибухів. Тут не треба пояснювати нічого. Привозити та завантажувати до поїзда питну воду та їжу на залізничних станціях: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Ковель, Одеса, Запоріжжя, Лиман, Костянтинівка, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Хмельницький, Бердичів та Вінниця.

Будь ласка, усі, хто можуть допомогти залізниці - звертайтесь до координаторів УЗ за телефонами:

+38(097)307-79-08 Наталія;

+38(097)851-10-71 Олена.