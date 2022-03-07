В Днепре уже 3 часа звучат сирены: что случилось

Сирены звучали три часа.

В Днепре в 14:47 объявили воздушную тревогу. Сирены на улицах звучат уже почти три часа. Однако горожан успокаивают - угроза над городом миновала.

Об этом ТСН.ua сообщила пресс-офицер Противовоздушной обороны Днепропетровской области.

"Шесть крылатых ракет зашло на территорию Украины. В этот раз не по Днепру", — объяснили в ПВО.

Однако отбой тревоги на территории области (по состоянию на 17:21) еще не давали.

"Вооруженные силы Украины заметили над Магдалиновским районом и над аэропортом Днепра вражеские самолеты, выходившие со стороны Запорожской области. Также в небе над Синельниковым районом были зафиксированы ракеты, прошедшие из Запорожья в сторону Харькова. В связи с этим сирена работала так долго. Из-за постоянной опасности. Какая сейчас уже миновала", - объяснил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Отбой тревоги объявили в 17:52.

Отметим, что с начала войны ситуация в Днепре остается стабильной. В городе готовы принимать переселенцев. Здесь значительно упали цены на аренду жилья, в магазинах достаточно продуктов питания и товаров первой необходимости. Бесперебойно работает критическая инфраструктура. Но люди все равно уезжают.

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