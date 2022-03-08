Давид Арахамія - біографія

Давид Георгійович Арахамія - бізнесмен, громадський діяч, волонтер, український політик, очільник партії "Слуга народу". Багатодітний батько.

Біографія Давида Георгійовича Арахамії

Народився Давид Арахамія 23 травня 1979 року в місті Сочі (Російська Федерація). В Мережі також відомий під псевдонімом Давід Браун. Одразу після народження Давида його батьки (батько - вчитель, мати - косметолог) переїхали до Гагрів (Республіка Абхазія в Грузії). Коли майбутньому політику було 12 років його сім'я втекла від російсько-грузинської війни. Спершу жили в Латвії, потім у Пемзі (РФ) та осіли в Миколаєві (Україна).

Освіта

Давид Арахамія закінчив миколаївську загальноосвітню школу №36. Отримав ступінь магістра в Європейському університеті. Пізніше додатково пройшов магістерську програму Professional Management в Open University London.

Кар'єра

Давид Арахамія засновник IT-компанії "TemplateMonster", яку він продав 2013 року / Facebook

Кар'єра Давида Арахамії почалася з консалтингової компанії. 2002 року заснував IT-компанію "TemplateMonster", яка займалася розробкою сайтів, створенням та реалізацією шаблонів для вебсайтів. Саме завдяки власному бізнесу вже в 21-річному віці зміг купити свою квартиру. 2013 року продає компанію за $100 млн. Сам Давид на той час проживав в Сполучених Штатах Америки.

Коли почалась Революція гідності на Майдані Незалежності, Давид одразу продає весь бізнес в США, повертається до рідного Миколаєва і стає активним учасником протестів, волонтером.

2014 року разом зі знайомими засновує сайт, який займався збиранням коштів для екіпірування десантників з 79-ї бригади. Згодом ця ініціатива переросла в "Народний проєкт". Програма займалася волонтерською діяльністю.

Наприкінці літа 2014 року Давид Арахамія отримує посаду в Миколаївській обласній державній адміністрації і стає радником очільника з питань волонтерської діяльності. Через деякий час працює в Міністерстві оборони України. Спочатку був уповноваженим міністра з питань закупівель, а пізніше отримав посаду радника голови Міноборони і очільником Ради волонтерів при міністерстві.

Також Давид Арахамія - один із засновників Асоціації народних волонтерів України, працює куратором "волонтерського десанту".

9 липня 2019 року президент Володимир Зеленський призначає Арахамію членом Наглядової ради Державного концерну "Укрборонпром".

Також Давид Георгійович є співзасновником компаній "Українське агентство експорту і інвестицій" та "МВА-Центр". Також став одним із тих, хто заснував компанію "Міжнародний центр стратегій безпеки і оборони".

Арахамія в політиці

Давид Арахамія - очільник фракції партії "Слуга народу" / facebook.com

Давид Арахамія - очільник фракції партії "Слуга народу", член партії "Слуга народу", а також голова Миколаївської обласної організації.

В політику прийшов 2019 року. З того часу очолює підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів. Він входить в Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також Давид Арахамія - керівник депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків в США.

Давид Арахамія веде свою сторінку в Facebook (під псевдонімом Давід Браун), де у нього понад 84 тисячі підписників.

Сімейні стосунки

Давид Арахамія був двічі одружений. Другу дружину політичного діяча звати Вікторія. Подружжя виховує шістьох дітей.

З першою дружиною підтримує дружні стосунки. Розлучився через те, що багато працював і не міг присвячувати весь свій час сім'ї. Вікторія та перша дружина Арахамії також дружать, часто разом їздять відпочивати з дітьми.

Фінанси і статки

В декларації на 2020 рік Давид Арахамія задекларував зарплату в розмірі майже 160 тисяч гривень (отримав за рік у парламенті). Також підприємницька діяльність принесла йому понад 4,5 мільйона гривень. Від відчуження майна він отримав 870 тисяч гривень.

На політика задекларовано дві квартири, дачний будинок, два нежитлових приміщення, чотири земельні ділянки. Також його дружина Вікторія володіє будинком, земельною ділянкою та трьома квартирами.