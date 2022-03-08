Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Меру Ірпеня запропонували здати місто: що відповів окупантам Маркушин

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Меру Ірпеня запропонували здати місто: що відповів окупантам Маркушин

Ірпінь не здається.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та здоров‘ю і фактичною вимогою повного здавання міста. 

Про це Одександр Маркушин повідомив у фейсбуці 8 березня. 

За його словами, така пропозиція надійшла о 17:58 7 березня. 

"Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється! Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся в росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без вас", - написав Маркушин. 

Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради

Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація