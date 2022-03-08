Мэру Ирпеня предложили сдать город: что ответил оккупантам Маркушин

Ирпень не сдается.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин получил сообщение от оккупантов с угрозами жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи города.

Об этом Одександр Маркушин сообщил в фейсбуке 8 марта.

По его словам, такое предложение поступило в 17.58 7 марта.

"Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется! Делаю оккупантам встречное публичное предложение – в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая. Возвращайтесь в россию, а женщин Ирпенского общества я поздравлю и без вас", — написал Маркушин.

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