Олексій Резніков - біографія

Олексій Юрійович Резніков - правник, громадський діяч, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (4 березня 2020 - 3 листопада 2021) та міністр оборони України від 4 листопада 2021 року.

Біографія Олексія Юрійовича Резнікова

Народився 18 червня 1966 року в м. Львів, Україна. В період від 1984 до 1986 року проходив строкову службу у Парашутно-десантній службі ВПС СРСР в військовій частині 87358 (Новоград-Волинський) та військовій частині 53904 (Луцьк).

Освіта

Від 1986 до 1991 року навчався в Львівському університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті. Отримав диплом із відзнакою за спеціальністю "правознавство".

Кар'єра

Олексій Резніков - громадський діяч, правник, міністр оборони України / facebook.com

Ще до отримання диплома юриста працював фрезерувальником. До 1990 року - санітаром обласної лікарні.

1991 року Олексій Резніков стає співзасновником брокерської компанії "Галицькі цінні папери" (Galicia Securities).

1994 року - отримує свідоцтво, яке надавало йому право займатися адвокатською діяльністю №263.

Від 1999 до 2002 року обіймає пост очільника Центру розвитку українського законодавства (м. Київ).

2000 року заснував компанію "Правіс". Пізніше вона стала більш відомою під назвою "Резніков, Власенко і партнери". Вона потім злилася з юридичною фірмою "Магістр і партнери" та стала називатися "Magisters". Компанія двічі (2009 та 2010 роки) ставала переможцем рейтингу Chambers Europe Awards.

В період від 2011 до 2014-го Олексій Резніков працює головним юристконсультантом Адвокатського Бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери". Та за сумісництвом є адвокатом та партнером АО "Меджістерс".

2018 року вирішив поновити юридичну практику та став партнером юридичної фірми "Астерс". Там він спеціалізувався на альтернативному рішенні спорів (сюди входили переговори, примирення, фасилітація, встановлення фактів, медіація, попередня незалежна оцінка, підготовка мирний угод тощо).

Резніков у політиці

4 листопада 2021 року Олексій Резніков став міністром оборони України

Від 2008 до 2014 року Олексій Резніков був депутатом Київської міської ради VI скликання від Блоку Миколи Катеринчука. Також був членом комісії з питань правопорядку, депутатської етики та регламенту. З червня 2014 року - депутат Київської міської ради VII скликання. В той же час стає очільником Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих. Олексій Резніков був обраний заступником міського голови (секретарем Київської міської ради) 19 червня 2014 року.

2015 року Олексій Резніков обіймає такі посади:

очільник Української делегації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи (до 2016 року);

заступник голови Антикорупційної ради при Київському міському голові;

член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

член ради соціального проєкту спільної дії "Зробимо це разом";

та радник Київського місього голови.

Від 2016 до 2018 року обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень. Саме Олексій Резніков розпочав впровадження реформи у галузі зовнішньої реклами в місті Київ. Завдяки цьому здійснили впорядкування розміщення деяких рекламних засобів, значно скоротили кількість конструкцій та заборонили певні типи рекламних засобів (наприклад, перетяжки-транспаранти над дорогою).Також він став ініціатором розробки нового Статуту територіальної громади Києва. Олексій Резніков - один з тих, хто ініціював та розробив законопроєкт №8202 "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини".

2017 року Олексій Резніков був відповідальним за організацію та проведення пісенного конкурсу "Євробачення" в Києві. А 2018 знову ж таки відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА (сезон 2017/18).

4 березня 2020 року його призначили на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

4 листопада 2021 року обійняв посаду міністра оборони України.

Сімейні стосунки

Одружений з телеведучою каналу ICTV Юлією Зорею. Це його другий шлюб. Від першого шлюбу Олексій Резніков має сина та дочку. Також у нього є двоє онуків.

Соціальна активність Олексія Резнікова

2015 року - Олексій Резніков був членом ради соціального проєкту спільної дії "Зробимо це разом";

2011-2017 - обіймав посаду віцепрезидента ГО "Асоціації правників України";

2010 року - заснував іменну стипендію імені Олексія Резнікова для обдарованих студентів та аспірантів юридичних факультетів на території України;

2009-2011 - член правління "Асоціації правників України";

2009 рік - Олексій Резніков займає посаду члена Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

від 2009 року - професор кафедри публічного права юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету;

від 1999 до 2000 - бере активну участь у розробці проєкту Податкового кодексу України, Закону України "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Україні", стає одним з тих, хто ініціює зміни до Господарського процесуального кодексу України.

У Олексія Резнікова є офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook, де на нього підписано понад 17 тисяч людей.