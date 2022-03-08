1+1 media долучилася до волонтерського руху #CallRussia

1+1 media разом з волонтерами, зірками каналів, партнерами, експертами та працівниками продовжує інформаційну хвилю протидії пропаганді та фейкам рф.

8 березня стартувала міжнародна інформаційна кампанія #CallRussia, мета якої – розповісти 40 мільйонам росіян правду про війну в Україні та закликати усіма можливими способами припинити вбивства. Ця вільнюська ініціатива має часткову мету: за допомогою телефонних дзвінків російськомовних волонтерів з усього світу до жителів рф надати факти про напад режиму Путіна на Україну.

Кожному волонтеру програма сайту кампанії CallRussia.org автоматично генеруватиме індивідуальні номера телефонів 40 мільйонів росіян. Також усім охочим будуть надані рекомендації, як вести спокійну, врівноважену розмову, націлену на подолання дезінформації.

1+1 media звертається до всіх українців та російськомовного населення усього світу з проханням долучитися до акції партнерів та допомогти достукатися до росіян, розповівши їм правду про те, що відбувається. Крім цього, зірки 1+1 раніше виступали зі схожими ініціативами під гаслами #дозвонисьдосердец #скажи_россиянам_правду. Зокрема, у своєму відеозверненні ведуча «ТСН. Тиждень» Алла Мазур запропонувала обривати телефони знайомих чи рідних, хто мешкає в росії, та вести з ними хай навіть непростий, але такий потрібний діалог, адже доступу до обʼєктивної інформації та новин там немає. Акторка Ксенія Мішина нещодавно на своїй сторінці в Instagram теж підтримала такий флешмоб, раніше ініціативу підтримали ведучі 1+1 Юрій Горбунов, Соломія Вітвіцька, Наталія Островська, Святослав Гринчук та інші.

«Зараз ми без перебільшення використовуємо всі можливі методи для боротьби з російськими фейками та всі канали комунікації для діалогу з російською аудиторією. Наша мета - достукатися до мільйонів росіян, хоча б зняти ту завісу з багаторічної пропаганди та неправди, якою прикривається влада цієї країни. Наразі робити це через соцмережі ми практично не можемо, тож настав час звичайних телефонних дзвінків і розмов, які можуть змінити хід історії. Адже путінський режим можуть повалити самі росіяни. Щиро сподіваємося, що у них на це не забракне мужності. Дякуємо партнерам та волонтерам з усього світу, яким небайдужі наші проблеми та виклики», – коментують в 1+1 media.

Ініціатори #CallRussia впевнені, що зараз вкрай необхідно, щоб російськомовні жителі країн усього світу приєдналися до кампанії і, зробивши хоча б один дзвінок, доклали зусиль до прориву інформаційної блокади російського суспільства, що посилюється, і спробували таким чином спільно протидіяти російській державній пропаганді.

«Один дзвінок не зможе перемогти агресивну путінську пропаганду, але 40 мільйонів зможуть. Тільки люди, які володіють правдою і мають співчуття, зможуть протистояти брехні Путіна і покласти край цій війні», – розповідають організатори акції з Литви.

Для отримання додаткової інформації щодо того, як долучитися до інформаційної кампанії, заходьте на сайт CallRussia.org та підписуйтесь на хештег #CallRussia в Twitter, Facebook і Instagram.